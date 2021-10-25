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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den ayrılanlar tehdit ediliyormuş: Senin için hayırlı olmayabilir

Eski adalet bakanı Sadullah Ergin, AKP’den ayrılanların tek tek arandığını ve “Senin için hayırlı olmayabilir” sözleriyle baskı altına alındığını söyledi.

Şimdilerde DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, Karar TV’de katıldığı yayında eski partisi AKP’yi eleştirdi.


‘Engelleme var’

Ergin AKP’nin partiden ayrılanları baskı altına almaya çalıştığını söyledi: “Üyelikten ayrılanları tek tek arayıp ‘Senin için hayırlı olmayabilir. Tekrar gel’ diyorlar. Şu anda birebir obstrüksiyon (engelleme) var.”

‘Korku iklimi var’

Ergin şöyle devam etti: “İktidarın tüm imkanları insanların ürkmesi, yılması için… Türkiye’deki iklim bulunmaz bir iklim. Çünkü zaten bir korku iklimi var. İnsanlar konuşurken elleriyle ağızlarını kapatma ihtiyacı hissediyorlar. Sağına soluna bakıp kimse duyuyor mu beni diye kontrol ediyorlar. Bu iklimin kendisi Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli, ibretlik bir vesikadır.”

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