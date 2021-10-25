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Yaramazlara biraz batar!

Kur otomobil pazarını da vurdu: Artık 2’nci el araba da zor

Dövizdeki artış otomobil fiyatlarını da etkiledi. Sıfır otomobil araç alamayan vatandaş için artık 2’inci el araçlar da hayal. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, 2’nci el otomobil pazarının son 12 ayının 11 ayını düşüşle geçirdiğini belirterek “Pazar daraldı” dedi.

Yüksek vergiler, kurun her gün yeni bir ‘rekor kırması’ ve faizlerin ‘alıp başını gitmesi’ nedeniyle zaten zor olan araba sahibi olmak daha da zorlaştı. Otomotiv data ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın fiyatların dört yılda neredeyse yüzde 200 arttığını söylemişti. Dört yıl önce Türkiye’de en çok satan ilk beş model arabanın fiyat ortalamasının 78 bin TL olduğunu belirten Yalçın, “Bugün ise bu rakamın 237 bin TL’ye ulaştı” demişti.


Fotoğraf: DHA

Şahin’in paylaştığı verilere göre ikinci el otomobil pazarı eylül ayında yüzde 7,9 kayıpla 596 bine geriledi. 2021’in ilk dokuz ayındaki kayıp oranıysa yüzde 22,19 olarak kayıtlara geçti.

2020’de 5 milyon 87 bin 2’nci el otomobil satılırken dokuz ayda bu sayı 3 milyon 958 bine geriledi.

Son beş yılın ocak-eylül aylarında satılan sıfır otomobile karşılık 2’inci el otomobil oranlarıysa şöyle:

2021’de 7,96 adet

2020’de 12,62 adet

2019’da 16,35 adet

2018’de 9,89 adet

2017’de 7,08 adet

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