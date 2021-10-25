Konut kredilerini yeni faiz oranlarıyla yapılandırmak mümkün mü?

Konut kredi faizleri 1 milyon liranın altındaki konutlarda aylık 1,37’den 1,29’a çekilirken eski oranlardan kredi kullanan kişilerin yapılandırma hakkı bulunmuyor.

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Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ye düşürmesinin ardından 1 milyon lira üstü konutlarda kamu bankalarında aylık 1,43 olan faiz oranı 1,34’e, 1 milyon altı konutlarda aylık 1,37 olan aylık faiz oranları da 1,29’a çekildi.

Ancak daha önce konut kredisi kullanan kişilerin yeni faiz oranlarından borçlarını yapılandırması mümkün değil.

Dünya Gazetesi’nden Leyla İlhan’ın haberine göre indirim yapılırken yapılandırma hakkı kapsam içine alınmadı.

Ayrıca indirime rağmen konut sektörü temsilcileri faizlerin hala yüksek olduğu görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörde doping etkisi oluşması için konut kredi faizlerinin 0,99 olan psikolojik eşiğin altına gelmesi gerektiğini söyledi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da mevcut indirimin yeterli olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Konut kredi faizleri özellikle aylık yüzde 1’in altına düştüğünde piyasaya psikolojik etkisi oluyor ve alımkâr davranılıyor. Mevcut indirim için biraz izlemek lazım. Bugünden bir şey söylemek daha erken. Ancak piyasanın alım yönünde hareket etmesi için banka faiz indirimlerine ek biraz indirim yapılarak faizin yüzde 1’in altına çekilmesi gerekir.”

Yeni bir zam dalgası gelebilir

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan ise faiz indirimleriyle yeni bir zam dalgasının ortaya çıkabileceğini belirterek şunları dile getirdi: “Faizlerin indirilmesi piyasada talebi artıran önemli bir unsur. Ancak dövizdeki hareketlilik ve belirsizlik içinde olduğumuz bu süreçte nasıl bir etki yaratacağını hep beraber göreceğiz. İnşaat maliyetinin önemli bir kısmı dövize endeksli durumda. Dolayısıyla bu durum müteahhitlerin fiyat revizesini getirebilir. Daha önce bu durumu 2019 yılında yaşayarak gördük. Hem satış adetleri en yüksek seviyelere geldi hem de fiyatlar yukarı çıktı.“