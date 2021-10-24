Reuters: Kamu bankaları, kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirecek

Reuters’ın aktardığına göre Merkez Bankası’nın (MB) beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının pazartesi günü kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: Reuters

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

Reuters’a konuşan üç kaynağa göre üç büyük kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın faiz oranlarını kurumsal ve ticari başta olmak üzere tüm kredilerde indirmesi bekleniyor.

Üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının merkez bankasının haftalık repo faizini 200 baz puan indirimine paralel olarak kamu bankalarının pazartesi günü faiz indireceğini söyledi.