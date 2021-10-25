Kamu bankalarından faiz indirimi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

Dün Reuters, Merkez Bankası’nın (MB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin ardından kamu bankalarının kurumsal kredi faizlerinde indirim beklendiğini duyurmuştu. Ajans bu sabah da ilk hamlenin 200 baz puanla Halkbank’tan geldiğini bildirmişti. Haber, bir belgeye dayandırılmış, bir yetkiliye de doğrulatıldığı belirtilmişti.

Ancak NTV’nin haberine göre Halkbank, faiz indiriminin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Konutta 1 milyon lira altında 1,29 faiz

Şimdi ise üç bankadan faiz indirimine gidildiği duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

”22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.”