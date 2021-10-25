Akaryakıta zam kapıda

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve 9,80’leri aşan dolar kurunun bu seviyelerde kalması durumunda yeni akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu söyledi.

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Aktaş’ın BloombergHT yayınında aktardığına göre benzine gelecek son zamla birlikte İstanbul’da bu gece yarısından itibaren fiyat 8,39 seviyesine gelecek.

EPGİS başkanı, eşel mobil sistemiyle karşılanan 2,53 liralık payın olmaması durumunda ise benzinin şu an 11 lira 50 kuruş seviyesinde olacağını söyledi.

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem. Benzinde 2,53, motorinde 2,05 LPG’de ise 1 liralık zam bu sistem aracılığı ile karşılandı ve kapasite tamamen doldu.

Eşel mobilin sıfırlanmasının ardından ise benzinde 58 kuruş, LPG’de 1,21, motorinde ise 87 kuruşluk fiyat artışı gözlendi.

Aktaş ayrıca kur ve akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak zam dalgasının sürebileceğinin altını çizerek şunları söyledi:”Eğer yurtdışında ürün fiyatlarının artışı böyle devam eder ve yurt içinde döviz kurunda herhangi bir gerileme olmadığı takdirde bir miktar daha yukarı yönlü seyir görünüyor maalesef. “

Kur şokları ve zamların kendi kar marjlarını da etkilediğini belirten EPGİS başkanı şöyle devam etti: “Her gelen zamda bizde negatif etkileniyoruz. Bizim EPDK’nın belirlediği 87 kuruş civarında bir kar marjımız var. Ne zam gelirse gelsin biz o miktarı kazanıyoruz. Ancak bizim kar marjlarımız da her zamla birlikte yüzdesel anlamda aşağı geliyor. Aslında biz de zam mağduruyuz.“

Dolar kuru

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa beklentilerini aşan faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Batılı büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için talimat verdiğinin açıklamasının ardından dolar/TL kuru dün gece uluslararası piyasalarda 9,85’in üstünü test ederek rekorunu güncellemişti. Dolar bugün ise 9,74-77 bandında hareket ediyor.