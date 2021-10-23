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Yaramazlara biraz batar!

Benzine yeni zam yolda

Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak.

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. Yani akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV sıfır noktasına kadar geriledi. Bu durumda artan maliyetin vergi yoluyla karşılanmasının da sonuna gelinmiş oldu. Artık her artış pompa fiyatlarına yansıyacak.


Bloomberg HT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.

Gelen zamların ardından fiyatlar benzinde (litre) şu şekilde olacak:

  • İstanbul – 8,36 lira
  • Ankara – 8,33 lira
  • İzmir – 8,34 lira

Benzin ve motorine zam

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