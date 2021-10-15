Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş, motorine 41 kuruş zam geldi. Benzindeki artışın 14 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorin fiyatları 8 lira sınırına yükselecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’na (EPGİS) göre, zamlı fiyatlar yarından (16 Ekim) itibaren geçerli olacak.


Zamların ardından akaryakıta kamu desteğinin sınırı benzin içinde sona erdi. Motorin ve LPG için ise daha önce sıfıra inmişti.

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin(litre)

  • İstanbul – 7,92 lira
  • Ankara – 7,89 lira
  • İzmir – 7,90 lira

Motorin(litre)

  • İstanbul – 7,93 lira
  • Ankara – 7,99 lira
  • İzmir – 8,01 lira

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. Yani akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV sıfır noktasına kadar geriledi. Bu durumda artan maliyetin vergi yoluyla karşılanmasının da sonuna gelinmiş oldu. Artık her artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

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