Kur etkisi: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

Madeni para basımında kullanılan maden maliyetleri dövizle birlikte arttı. Buna göre, 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan MB, ekim ayında da gevşeme döngüsüne beklentilerin ötesinde 200 baz puanla devam etmişti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, halk arasında ‘bozuk para’ olarak adlandırılan madeni paraların maliyelerini hesapladı.

Buna göre Merkez Bankası bozuk para basımında;

1 kuruş için 26 kuruşluk maden,

5 kuruş için 28 kuruşluk maden,

10 kuruş için 31 kuruşluk maden,

25 kuruş için 39 kuruşluk maden,

50 kuruş için 66 kuruşluk maden kullanıyor.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre Yalım şöyle dedi: “Darphane’nin enerji, personel ve diğer giderleri var. Merkez Bankası madeni para basımında ciddi zarar ediyor.”