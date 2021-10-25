15 bin TL’den fazla maaş alan AKP’li Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, milletvekili emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirterek “Yoksullaştığımı hissediyorum” dedi. Öyle ki Miroğlu yazı yazarak evin ekonomisine katkı sağlamayı da düşünüyor.

Türkiye’de bir emekli milletvekili maaşı aylık ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 lira. Yani yaklaşık beş asgari ücrete denk geliyor.

‘Ekonomist değilim ama farkındayım’

Yeni Journal’dan Çınar Ayser Çınar’a konuşan AKP’li Miroğlu, ekonomik kriz nedeniyle geçinmekte zorlandığını söyledi: “Ekonomist değilim ama yaşananların da farkındayım. Her şeye rağmen umutlu olmak lazım diyorum. Siyasi istikrarı önemsiyorum. Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum.”

‘İşsiz bir yazarım’

Miroğlu emekli maaşının yanısıra evi geçindirebilmek için çalışmayı da düşünüyor: “En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum. Neyse ki her şeye rağmen kitaplarım kitapçı vitrinlerinde yer almaya devam ediyor.”