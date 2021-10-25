Benzine zam

CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, madeni para basımında kullanılan maden maliyetleri dövizle birlikte arttı. Buna göre, 1 kuruş için 26, 25 kuruş için 39, piyasada en çok kullanılan 50 kuruş için ise 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor.