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Yaramazlara biraz batar!

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: Pixabay

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 8,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,47 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,95 liradan 8,39 liraya, İzmir’de 8,03 liradan 8,47 liraya çıkacak.


Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıta zam kapıda

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Kur etkisi: 50 kuruşun maliyeti 66 kuruş

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AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Osman Kavala tartışmasına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olarak AİHM kararlarına uyması gerektiğini söyledi.

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İkinci el online oto pazarında eylülde satışlar düşüşte. Aylık yüzde 19 azalan satışlarda yıllık düşüş ise yüzde 40. Model bazında en çok satılan araç ise bu ay yine Passat.