ABD Dışişleri: Erdoğan’ın yakın zamandaki açıklamalarını not aldık

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD’nin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamandaki açıklamalarını not aldığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu büyükelçiliklerden dördü Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; diğer altısı da bu tweet’i retweet etmişti. Paylaşımların Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirilmiş; kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” demişti.

’18 Ekim’deki açıklama zaten Viyana Sözleşmesi’ne uygundu’

Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk’un aktardığına göre Price, 18 Ekim’deki ortak metnin zaten Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine uygun ollduğunu belirterek “Bugünkü açıklama bunun altını çizmek içindi” dedi.

Sözcü, ABD’nin hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı desteklemeye devam edeceğini, ancak Başkan Joe Biden yönetiminin ortak öncelikler konusunda Türkiye’yle işbirliği aradığını ve herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için diyaloğa girmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Price, Biden’ın İtalya’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi’nde Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala 1455 gündür tutuklu.