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Yaramazlara biraz batar!

Dolar rekor seviyeden uzaklaştı

Ankara’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ortaya çıkan büyükelçi krizine yönelik alternatif çözüm arayışı ve diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklenti doları rekor seviyeden uzaklaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.


Büyükelçiler önce Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak uyarılmış ardından Erdoğan, 23 Ekim’de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için talimat verildiğini duyurmuştu.

Bugünkü kabine toplantısının da ana gündem maddesi olan konuya ilişkin karşılıklı çözüm arayışları ve kriz yaratacak bir sonuca varılmayacağına dair beklenti doların ateşini biraz düşürmüş gözüküyor.

Son olarak ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet edildiğini duyurması ve Erdoğan’ın açıklamayı olumlu karşılandığına dair AA’nın servis ettiği haber TL açısında pozitif fiyatlanıyor.

Dolar gün kapanışında rekor seviye olan 9,85’ten 9,55’e kadar çekilmiş durumda.

Avro ise saat sabah gördüğü 11,47’li rakamlardan 11.14’e kadar indi.

Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri ise gün içerisinde 473 seviyelerini gördükten sonra 468’e geldi.

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