Akşam Postası / 24 Mayıs 2023

Özdağ: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ortak açıklama yaptı. Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Cehennemin kapılarını kapatacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cehennemin kapılarını kapatacağız” dedi.

Erdoğan, kendi döneminde yapılmayan iki havalimanının inşasını sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarı döneminden önce inşa edilen iki havalimanını ‘kendisinin yaptığını’ iddia etti.

Buldan: Şimdi Erdoğan’a kaybettirme zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda seçmenlerden ‘aynı kararlılığı istediğini’ söyledi: “Şimdi Erdoğan’a kaybettirme zamanı.”

CHP’den Erdoğan’a bir milyon liralık montaj davası

CHP’nin avukatı Celal Çelik, mitinglerinde montaj görüntüler kullanarak ve bunları gerçekmiş gibi anlatarak millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında dava açtı.

‘Dr. Kıyamet’ lakaplı Roubini: Borç krizi çözülmezse piyasalar çakılır

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD’deki borç krizinde anlaşma sağlanmaması halinde piyasaların çakılacağını söyledi.

Piyasa uzmanı: Borsada hisse bazlı ralli yaşanabilir

Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya, ikinci tur öncesi borsada hisse bazında ‘ufak’ bir ralli olabileceğini söyledi. Kaya, ilk turdaki yükselişte yabancı yatırımcının etkili olduğunu yazdı.

Gelecek Partisi: İlkelerden taviz vermeden devam ediyoruz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, altılı masayla uzlaşılan ilkeler çerçevesinde devam edeceklerini belirterek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da sandığa gidilmesi için çağrı yaptı.

Kurtulmuş, Özdağ’ı yalanladı: Suriyelileri göndermeyi ‘hassasiyetle’ sürdürüyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu” sözlerini yalanladı.