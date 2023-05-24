Özdağ’dan bakanlık açıklaması: Hükümet kurulmadan konuşulmaz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, istediği içişleri bakanlığı görevi hakkında konuştu. Özdağ, bunun hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele olmadığını söyledi ve topu altılı masaya attı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. (AA)

Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmeden önce yayınladığı mesajda şunları söylemişti: “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Özdağ’a içişleri bakanlığı görevinin verildiği iddialarını yalanlamıştı: “Sayın Kemal Kılıçadroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) millet ittifakını oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır.”

Özdağ’dan yeni açıklama

Sözcü TV’de konuşan Ümit Özdağ da bunun 28 Mayıs’tan sonra konuşulacağını, kararın Kılıçdaroğlu yetkisinde olduğunu ve altılı masa partileriyle görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Özdağ’ın açıklaması şöyle: “Bakanlık meselesi hükümet kurulmadan konuşulacak bir mesele değil. Ben ve partim bunu ister ama bu ayın 28’inden sonra Cumhurbaşkanı olacak Kııçdaroğlu’nun yetkisi dahilinde diğer paydaşlarıyla konuşacağı konudur.”