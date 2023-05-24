Özdağ: İçişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğini söyledi.

Fotoğraf: Ümit Özdağ/Twitter

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüşmüştü. Görüşme sonrası iki lider bugün saat 11:00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek. Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklaması bekleniyor.

Ortak açıklamadan önce bir tweet atan Özdağ, sığınmacıları ‘içişleri bakanı’ olarak yollayacağını söyledi.

CHP Gençlik Kolları’nın ”Suriyeliler gidecek” duvar yazısını paylaşan Özdağ, şunları söyledi: “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.”

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal almıştı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürüttü.

Seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenlerinden Adalet Partisi, ittifakın dağıldığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Oğan’sa, ittifakın tersine iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa bu açıklamanın partisini bağlamadığını belirtmişti.

Oğan’ın açıklamasından sonra Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun ‘millet ittifakının onayını alması gerektiğini’ söylediğini dile getirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu dün tekrar görüşmüştü. Bugün saat 11:00’de de görüşmelerle ilgili ortak açıklama yapılacak.