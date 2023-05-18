Kılıçdaroğlu, yarın Oğan ve Özdağ’la görüşecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal aldı.
Flash Haber TV canlı yayınına Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla bugün telefonda görüştüğünü yarın da yüz yüze görüşeceğini söyledi.
Özdağ önce ikili, sonra da Oğan’ın katılımıyla üçlü bir görüşme yapılacağını belirtti.
Ata ittifakı Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nden oluşuyor.