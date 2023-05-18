Sinan Oğan, cumhurbaşkanı yardımcılığına göz dikti

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” dedi.

Fotoğraf: BBC Türkçe

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Oğan ise 5,17 oranında oy almıştı.

İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. Oğan’a oy veren seçmen ikinci turda belirleyici rol oynayacak.

Oğan, bir süredir ikinci turda ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini ve bazı taleplerde bulunacağını dile getiriyor. Bu talepler arasında mültecilerin gönderilmesi, ‘terörle bağlantılı’ partilerin hükümette yer almamasının yanısıra cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar da yer alıyor.

New York Times’a konuşan Oğan, tercihini cumhurbaşkanı yardımcılığından yana koydu.

NYT, Oğan’ın dediklerini şöyle aktardı:

*Oğan, bir adaya destek vermesi karşılığında taleplerinin bulunduğunu, bunların hepsinin amacının milliyetçi davaları desteklemek olduğunu söyledi. Birincisi, mültecilerin sınır dışı edilmesine yönelik bir program.

*Bir adayı desteklemesi karşılığında, taleplerinin yerine getirilmesi haricinde yeni yönetimde üst düzey bir görev talep eden Oğan “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım” dedi.

*Erdoğan’la konuşup konuşmadığıyla ilgili soruya Oğan doğrudan yanıt vermedi,

“Herkesle konuşurum” dedi.

*Oğan’ın diğer talepleri arasında, terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partinin hükümette herhangi bir rol almaması da var. Oğan HÜDA-PAR ve HDP’yi işaret etti.

*Oğan, kampanyası sayesinde ‘milliyetçi dava’nın gündem olduğunu dile getirdi: “Sahada milliyetçi bir rüzgar estirdik.”