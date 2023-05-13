Sinan Oğan, desteğini satılığa çıkardı: Bedavaya gitmeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle seçimi ikinci tura bırakabilecek tek aday kalan Sinan Oğan, hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu söyledi. Oğan, “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” dedi.

Sinan Oğan’ın desteği bedava değil. (AA)

Seçime dört adayla gidileceği düşünülürken Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Bununla birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasında geçmesi beklenen seçimi ikinci tura bırakabilecek tek isim, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaldı.

Bu konumunu değerlendiren Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde bakanlık gibi taleplerde bulunacağını, diğer iki adaydan birine destek verse de bunun ‘bedavaya olmayacağını’ söyledi.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan şunları söyledi: “Bu seçimin en büyük sürprizi bizim ikinci tura kalmamız. Diğer büyük sürpriziyse bizim ikinci tura kalamayıp ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olmamız.”

Bedava değil

Feyzan’ın “Yani size oy verenlere destekleyeceğiniz kişiyi (adayı) açıklamanız…” sözlerine karşılık Oğan, şöyle devam etti:

“İstişareyle açıklayacağız. Tabanımıza, bize oy verenlere, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içerisinde olacağız. Anlaşamasak da o zaman yolumuza bakacağız.”