Sinan Oğan, ikinci turda ‘rahat bir seçim’ vadetti

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda destekleyecekleri adayın ‘rahat bir şekilde’ kazanacağını savundu.

Sinan Oğan. Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını duyurdu. Yener’in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88 ve ata ittifakının adayı Sinan Oğan’ın yüzde 5,47 oranında oyu var.

Bu tabloya göre Erdoğan’la Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Oğan’a oy veren seçmenin de ikinci turda belirleyici bir rolü olacak.

BBC Türkçe’den Esra Yalçınalp ve Ege Tatlıcı’ya konuşan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceklerini bir-iki gün içinde açıklayacaklarını dile getirdi.

Kendisine oy veren seçmenin ikinci turda, kendisinin desteklediği adaya oy vereceğini belirten Oğan, destekledikleri adayın rahat bir şekilde kazanacağını savundu.

Bir-iki güne açıklayacak

Oğan, şunları söyledi:

*Bir-iki gün içerisinde istişareleri tamamlayıp muhtemelen ondan sonra (kime oy vereceğimizi) açıklayacağız.

*(Destek koşullarıyla ilgili soruya hitaben) Elbette kırmızı çizgilerimiz var. Başta terörle mücadele, terör örgütlerinin desteklediği siyasi partilerle araya mesafe koyma, sığınmacıların gönderilmesi gibi birtakım şartlarımız var.

*(AKP’nin sığınmacı meselesi hakkında adım atmamasıyla ilgili) Bu bizim temel kırmızı çizgimiz. Bu konuda adım atmak durumundalar.

*(İki tarafla da) Niye görüşmeyelim? Demokratik bir ülkedeyiz ve siyaset konuşarak yapılan bir şey.

‘Rahat bir seçim alınacak’

*(Bize oy veren seçmeni anlaştığımız adaya) Taşırız. Hepsini taşırız çünkü bizim seçmen kitlesi Türkiye’deki en sadık seçmen kitlesi, en bağlı seçmen kitlesi. Ama biz kendimize göre karar vermeyeceğiz. O seçmen kitlesine danışarak karar vereceğimiz için o seçmen kitlesinin iradesiyle hareket edeceğiz zaten.

*İkinci turda bizim desteğimizle rahat bir seçim alınacağı kanaatindeyim.

‘Bedavadan olmaz’ demişti

Oğan, seçimden iki gün önce de ikinci turda kimseyi ‘bedavadan’ desteklemeyeceğini açıklamıştı.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan şunları demişti: “(İkinci turda kimi destekleyecekleriyle ilgili) İstişareyle açıklayacağız. Tabanımıza, bize oy verenlere, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içerisinde olacağız. Anlaşamasak da o zaman yolumuza bakacağız.”