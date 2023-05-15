YSK başkanı: Seçim ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener sandıkların tamamının açıldığını belirterek, son verileri açıkladı.

Yener, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan’ınsa yüzde 5,47 oranında olduğunu söyledi.

Ahmet Yener. (AA)

Yener’in açıklamaları şöyle:

*Saat 15:15 itibariyle yurt içi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışındaysa yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

*Kesin olmayan sonuçlara göre sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Oğan’ın 5,47’nin oy aldığı görülmüştür.

*Saat 15:15 itibariyle 35 bin 874 oyun sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, sayın Kılıçdaroğlu’na verilmiş olduğunda yüzde 44,85 kabul edilmiş olup hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

*28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

*Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1’inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2’nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.