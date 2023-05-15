Kemal Kılıçdaroğlu: Ümitsizliğe kapılmayın, tespitlerimi anlatacağım

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan seçmenlere seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Twitter’daki mesajında, seçmenlerini ümitsizliğe kapılmaması konusunda uyardı.

Tespitlerinin olduğunu ve bunları anlatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Sevgili halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.”

Kesin olmayan sonuçlara göre dünkü seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 5,47 oya ulaştı. Buna göre seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına gidecek.