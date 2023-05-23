Özdağ kararını erteledi: Kılıçdaroğlu’yla tekrar görüşecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci turla ilgili kararını daha sonra açıklayacak. Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu’yla tekrar görüşecek.

Fotoğraf: Twitter/Ümit Özdağ (Temsili)

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal almıştı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürüttü.

Seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenlerinden Adalet Partisi, ittifakın dağıldığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Oğan’sa, ittifakın tersine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa bu açıklamanın partisini bağlamadığını belirtmişti.

Oğan’ın açıklamasından sonra Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun ‘millet ittifakının onayını alması gerektiğini’ söylediğini dile getirdi.

Özdağ aynı açıklamasında, bugün saat 11:00’de partisinin ikinci tura ilişkin tutumunu açıklayacağını duyurmuştu. Açıklamanın saati bugün erken saatlerde 13:00’e ertelenmişti.

Saat 12:45 civarı konuşan Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu’yla tekrar görüşeceğini dile getirdi.

Özdağ, kararını yarın saat 11:00’de açıklayacak.

Özdağ, şunları dile getirdi:

*(Akşamki toplantıda) Sığınmacıların dönüşünün teminin konuşulacak. Olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz

*Sığınmacıları uluslararası hukuka uygun olarak bir sene içerisinde gerekirse zorla göndereceğiz.

*(Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemesiyle ilgili) Sinan Bey’in takdiridir. Zafer Partisi’ni bağlamamaktadır. Bu noktada farklı düşünüyoruz. Biz Sinan Bey’le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık ve hala da bunun için uğraşıyoruz.