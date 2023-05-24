CHP’den açıklama: Özdağ’la bakanlık konuşulmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a içişleri bakanlığı görevinin verildiği iddialarını yalanladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak. (AA)

Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmeden önce yayınladığı mesajda şunları söylemişti: “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.”

Özdağ’ın bu tweet’i Özdağ’a içişleri bakanlığı görevi verileceği şeklinde yorumlanınca CHP’den açıklama geldi.

CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Öztrak, şunları kaydetti:

*Metin son derece açık. 4’üncü madde, millet ittifakının metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de ‘yargı kararı olmadan adım atılmayacağı’ net şekilde ifade ediliyor.

*Sayın Kemal Kılıçadroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) millet ittifakını oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır.