Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cehennemin kapılarını kapatacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, açıklamasını Twitter’dan tek cümleyle yazdı.

Cehennemin kapılarını kapatacağız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2023

“Cenneti vaat etmiyoruz ama cehennemin kapılarını kapatacağız” sözü, Brezilya seçimlerinde Jair Bolsonaro rejimine karşı zafer kazanan Lula Da Silva’ya ait.

Ne olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almış, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ile millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyor.

Ayrıca Özdağ görüşmeden önce ‘içişleri bakanı olacağını’ iddia etmiş, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’sa yalanlamıştı.

Kayyım uygulamalarının son bulması, seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP için en önemli gündemlerden biri.

Görüşme üzerine HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları son durumu değerlendirmek için toplanmıştı.

Fakat bundan önce HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda seçmenlerden ‘aynı kararlılığı istediğini’ söylemişti: “Şimdi Erdoğan’a kaybettirme zamanı.”