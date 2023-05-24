Yedi maddelik Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol basınla paylaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ. (AA-CHP)

Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. Zafer Partisi genel merkezinde yapılan açıklamada ilk sözü Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu ”Mutabakat metnini birazdan açıklayacağız. Güzel sonuçlar elde ettik, umarım Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları atacağız” dedi.

Özdağ da Kılıçdaroğlu’na destek isteyerek şu çağrıyı yaptı: “Değerli yurttaşlar, eğer Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, çocuklarını dışarıya güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’taki seçimlerde 13 milyon sığınmacıyı gönderecek politikalara, Kılıçdaroğlu’na destek verin. Bu, ülkenizin ‘göçmenistan’ olmamasının tek yolu.”

Bu açıklamanın ardından iki liderin imzaladığı protokol basınla paylaşıldı.

Protokolde Anayasa’nın ilk dört maddesi ve 66’ncı maddesinin değiştirilemeyeceği, ‘milli, üniter, laik’ devlet yapısından vazgeçilmeyeceği, mültecilerin bir yıl içinde geri gönderileceği, terörle mücadelenin sürdürülmesi, kayyum atamalarının yargı kararıyla sürdürülmesi, atamalarda liyakatin esas alınacağı, yolsuzlukla etkin mücadele edileceği yönünde anlaşma sağlandı.

Protokol

İki liderin imzaladığı yedi maddelik protokol şöyle:

*Kapsam: Bu protokol, Zafer Partisi ile millet ittifakı bileşenleri arasında, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

*Amaç: 21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi, millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

*1-Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66’ıncı madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

*2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

*4-Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

*5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

*6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

*7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Özdağ, açıklamadan iki saat önce attığı tweet’te ‘içişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğini’ dile getirmişti. Mutabakat metninde bakanlıkla ilgili bir madde bulunmuyor.