Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ortak açıklama yaptı. Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Zafer Partisi

Zafer Partisi genel merkezinde yapılan açıklamada ilk sözü Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu ”Mutabakat metnini birazdan açıklayacağız. Güzel sonuçlar elde ettik, umarım Türkiye’yi huzura kavuşturacak adımları atacağız” dedi.

Özdağ: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Özdağ’sa konuşmasına Türkiye’nin en önemli sorununun 13 milyon sığınmacı olduğunu söyleyerek başladı.

Özdağ şunları dile getirdi:

*Türkiye’yi sığınmacılardan kurtarmak istiyoruz.

*Numan Kurtulmuş bizi ziyaret etti. Sığınmacılar konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu’nun hedeflerindeyse bu plan vardı. Kemal bey çok net bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bunları konuştuk. Zafer Partisi’nin önermiş olduğu ‘bir sene içerisinde insan haklarını gözeten bir şekilde Suriyelilerin ülkelerinde güvenliğini sağlayacak bir model’ üzerinde fikir birliğine vardık. Bu yüzden Zafer Partisi olarak Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik.

*Bütün seçmenlere çağrım şu: Değerli yurttaşlar, eğer Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, çocuklarını dışarıya güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs’taki seçimlerde 13 milyon sığınmacıyı gönderecek politikalara, Kılıçdaroğlu’na destek verin. Bu, ülkenizin ‘göçmenistan’ olmamasının tek yolu.

GENEL BAŞKANIMIZ PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR. https://t.co/V59qlN3oXe — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 24, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal almıştı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürüttü.

Seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenlerinden Adalet Partisi, ittifakın dağıldığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Oğan’sa, ittifakın tersine iki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa bu açıklamanın partisini bağlamadığını belirtmişti.

Oğan’ın açıklamasından sonra Özdağ, Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun ‘millet ittifakının onayını alması gerektiğini’ söylediğini dile getirdi. Özdağ ve Kılıçdaroğlu dün tekrar görüşmüştü. İki ismin bugün ortak açıklama yapacağı duyurulmuştu.

Ortak açıklama öncesi Özdağ, içişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğini söyledi.