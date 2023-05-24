Buldan: Şimdi Erdoğan’a kaybettirme zamanı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda seçmenlerden ‘aynı kararlılığı istediğini’ söyledi: “Şimdi Erdoğan’a kaybettirme zamanı.”

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MA’nın aktardığına göre Mardin’de ikinci tur için temaslarını sürdüren Buldan, şunları dedi:

“14 Mayıs tarihinde eğer Erdoğan kazanamamışsa bu sizin kararlılığınızın göstergesidir, bu sizin başarınızdır. 14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP’ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur. Kürt halkının bundan sonraki siyaset arenasında söz sahibi olabilmesi için bir kez daha Erdoğan’ın gitmesine karar vermesi gerekiyor.”

Ne olmuştu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almış, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ile millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyor.

Ayrıca Özdağ görüşmeden önce ‘içişleri bakanı olacağını’ iddia etmiş, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’sa yalanlamıştı.