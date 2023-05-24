Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayınca sahte HDP hesabı hortladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almasından sonra sahte olduğu anlaşılınca kapanan ‘HDP Gençlik Teşkilatı’ adlı sahte Twitter hesabı yeniden aktif edildi.

Sahte HDP hesabı yine ortaya çıktı. (Twitter)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almış; iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolde Anayasa’nın ilk dört maddesi ve 66’ncı maddesinin değiştirilemeyeceği, ‘milli, üniter, laik’ devlet yapısından vazgeçilmeyeceği, mültecilerin bir yıl içinde geri gönderileceği, terörle mücadelenin sürdürülmesi, kayyum atamalarının kesinleşen yargı kararına göre sürdürülmesi, atamalarda liyakatin esas alınacağı, yolsuzlukla etkin mücadele edileceği yönünde anlaşma sağlanmıştı.

Bu kararın ardından kim tarafından açıldığı bilinmeyen ‘HDP Gençlik Teşkilatı’ adlı hesap yeniden ortaya çıktı. Hesabın daha önce var olan ‘mavi tik‘iyse geri alındı.

‘HDP Gençlik Teşkilatı’ adıyla açılan Twitter hesabı, HDP Gençlik Meclisi’ni taklit ediyor. Diken’e konuşan HDP’liler, bu hesabın provokasyon amaçlı açıldını dile getirmişti.

HDP Gençlik Teşkilatı (@hdpteskilati) adlı hesap, HDP Gençlik Meclisi’ni (@HDPgencmeclis) taklit ediyor.

Bu hesap hakkında parti genel merkezi de harekete geçmişti. HDP’nin girişimlerinden sonra kapatılan bu hesap, Özdağ’ın cumhur ittifakı cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini açıklamasıyla yeniden aktif edildi.

Sahte hesaptan, “JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz” paylaşımı yapıldı.