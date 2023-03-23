Twitter’da mavi tikli sahte HDP hesabı

‘HDP Gençlik Teşkilatı’ adıyla açılan mavi tikli Twitter hesabı, HDP Gençlik Meclisi’ni taklit ediyor. HDP’lilere göre bu hesap provokasyon amaçlı açıldı.

HDP’lilerden mavi tikli sahte hesap hakkında uyarı. (Twitter)

Twitter’da ‘onaylı’ anlamına gelen mavi tikin amacı, başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Mavi tik birçok kişi ve kuruluş için dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

ABD’li iş insanı Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra artık ücretini ödeyen mavi tik alabiliyor. Hatta gerçek hesapları taklit eden mavi tikli hesaplar bile var.

Uzmanlar 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken ‘onaylı’ gibi gözüken mavi tikli hesapların olası provokatif paylaşımlarına karşı uyarıyor. Bunların arasında haber başlığı paylaşan bazı Twitter hesapları da yer alıyor. Bunlar hakkında özellikle gazetecilerden eleştiriler yükseliyor.

HDP Gençlik Teşkilatı (@hdpteskilati) adlı hesap da benzerlerden biri. HDP Gençlik Meclisi’ni (@HDPgencmeclis) taklit eden bu hesap hakkında parti genel merkezi de harekete geçmiş durumda.

Diken’e bilgi veren HDP basın yetkilisi, zaten ‘teşkilat’ şeklinde bir tanım kullanmadıklarını, bu hesap hakkında şikayetçi olduklarını söyledi. Sahte hesabın provokasyon amaçlı açılmış olabileceğini vurgulayan yetkili bu konuda uyardı.

Birçok HDP seçmeni de hesabın sahte olduğunu belirterek Twitter’a şikayet ediyor.