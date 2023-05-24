Piyasa uzmanı: Borsada hisse bazlı ralli yaşanabilir

Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya, ikinci tur öncesi borsada hisse bazında ‘ufak’ bir ralli olabileceğini söyledi. Kaya, ilk turdaki yükselişte yabancı yatırımcının etkili olduğunu yazdı.

Buna göre yabancı yatırımcı, ilk tur öncesi yaptığı 4 milyar liralık girişten 400 milyon liralık zararla ayrıldı.

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Piyasalar 14 Mayıs öncesi seçimlerin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. İkinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi. 15 Mayıs’ta borsa çakılırken devre kesiciler çalıştırıldı.

BIST-100 endeksi 4480 seviyesinde. Ancak oynaklık sürüyor.

Habertürk’ten Rahim Ak’a konuşan Yunus Kaya, borsaya dair şu görüşleri paylaştı:

*Borsa dört yıldır kazandırıyor. Bu nedenle yatırımcı kitlesinin arttığını izliyoruz. Borsa İstanbul, 1986’daki kuruluşundan bu yana hiçbir zaman üç yıl üst üste kazandırmamıştı. Şimdi beşinciyi yapacak mıyız diye soruyoruz.

*BIST-100 endeksi yüzde 19-20 aşağıda. Borsa İstanbul’da 500 hisse var. Bunun 440’ü endeksten daha fazla geride. 130 hissenin son bir yıllık zirvesinde yükselebilmesi için yüzde 100’den fazla artması lazım. Halbuki BIST-100 yüzde 25 yükselse tarihi rekorunu kıracak. Küçük ölçekteki hisseler çok geriye gelmiş durumda.

*Sadece son üç aydaki olay bile ilginç. Yatırımcı sayısı dört milyondan beş milyona çıktı. Üç sene önceki halka arzlarda 40 bin yatırımcı zor bulunuyordu. Şimdi iki milyonu aşıyor. Ama son iki halka arz kötü oldu ve tavan olamadı. Bundan sonraki halka arzlara katılım düşecektir ve yeni yatırımcı sayısı da düşecektir.

‘Hisse bazında ralli olabilir’

*Her seçim öncesinde küçük bir ralli olurdu. Birinci tur öncesinde de oldu. Şimdi ikinci turda yeni ufak bir ralli olabilir bazı hisselerde. Ama genele yayılacağını beklemiyorum. Çünkü piyasa ikinci turda daha rahat ve öngörülür.

*Birinci turdaki o hareketi yabancı yapmış. Çok ciddi zararına pazartesi salı döküldüler onlar. Yaklaşık 4 milyar liralık alım yapan iki fon, 400 milyon zarar edip çıktı. Millet ittifakının kazanmasına oynadılar. Bizde küçük yatırımcı 10 bin liralık zar atarken bu sefer büyük yatırımcı 4 milyar liralık zar attı. Ama tutmayınca da çekilmiş oldu.