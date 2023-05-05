Borsa için ilk tur senaryosu: Birkaç gün sert yükselebilir

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, seçimi ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde borsada birkaç günlük çok sert bir yükseliş görülebileceğini söyledi. Ancak Şatıroğlu, buna göre pozisyon almanın riskli olacağını da vurguladı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 20’yi buldu. Düşüş, mayısın ilk günlerinde de sürüyor.

Seçime kadar borsadan ümitli olmadığını belirten ekonomist Şatıroğlu, ilk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde birkaç günlük çok sert bir yükseliş görülebileceğini söyledi. Şatıroğlu, seçimin ikinci tura kalması veya Erdoğan’ın kazanması durumundaysa böyle bir beklentisinin olmadığını belirtti.

‘Borsadan ümitli değilim’

Şatıroğlu’nun tespitleri ve uyarıları şöyle:

*Seçime kadar borsadan ümitli değilim. Ancak seçimi ilk turda Kılıçdaroğlu kazanırsa 2002’de piyasalara güven veremeyen DSP-MHP koalisyonunun seçimleri kaybedip iktidara AK Parti’nin gelmesiyle oluşan birkaç günlük çok sert bir yükselişe benzer bir hareket görebiliriz.

*Seçimin ikinci tura kalması veya Erdoğan’ın kazanması durumunda böyle bir beklentim olmaz. Ana trend aşağı olarak devam eder.

*Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını düşünüp risk almak isteyenler borsada yabancı yatırımcının geri geleceği fiyatlamasına göre pozisyon almalı. Hakkında düzenli rapor yazılan, büyük şirketler içinde değerleme oranlarına göre ucuz olanlarından bir portföy oluşturmalı.

‘İkinci tura kalacağını düşünüyorsanız bekleyin’

*Eğer seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorsanız beklemek ve yeniden bir değerlendirme yapmak doğru olur.

*Bu strateji risklidir. Herkese göre değildir. Ters tarafta kalırsanız zarar kes yapmayı baştan göze alarak bu işe girmelisiniz. Ben zarar kesmem diye yapmasın. Baştan zarar kes noktasını belirlesin. Şu seviyenin altında bu hisseyi öyle veya böyle demeden satacağım desin.

‘Benzerlikler olduğu gibi farklar da var’

*DSP – MHP koalisyonun iktidardan düşmesiyle şu andaki iktidarın düşmesi durumunda benzerlikler olduğu gibi farklar da var.

*Önce yükseliş için pozitif maddeleri yazıyorum: DSP-MHP koalisyonu zamanında yapılan hatalar anlaşılmış ve düzeltilmeye çalışılıyordu şimdi yanlışta inat var. Yabancı yatırımcı oranı çok düştü, biraz artsa etkisi büyük olur.

‘Hasarın boyutunu bilmiyoruz’

*Negatif maddeler: DSP-MHP koalisyonu zamanında zaten faizler yüksekti şimdi reel faiz çok negatif. Yüksek faiz artışı borsa için olumsuzdur. DSP-MHP koalisyonu zamanında IMF ile masaya oturulmuştu hesaplarda bir şeffaflık vardı, şu anda ekonomideki hasarın boyutunu bilmiyoruz

*İlk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda gelebilecek sert yükselişin de kalıcı olmasını beklemiyorum. Bir iki haftalık bir yükselişin satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Faizler artmaya başlayınca hemen yabancı fonlar gelmeyecek ama faiz borsanın cazibesini düşürecektir.