Borsada onlarca hissede devre kesici: Varlık Fonu savunmada

Düşüş eğilimini sürdüren Borsa İstanbul endekslerinde 200’ü aşkın hissede devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. İlk dört aydaki kayıp yüzde 16’yı buldu. Geçen günlerde hızlanan düşüş, haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor.

BIST-100 endeksinde kayıp yüzde 2’ye yaklaştı. Bunun üstüne 244 hissede devre kesici uygulanmaya başladı.

Devre kesici, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlere deniyor.

İktisatçı İris Cibre, 13:35 itibariyle 4550 puandaki endeks için 4480 seviyesinin kritik olduğunu yazdı.

Marbaş Menkul Değerler’den İbrahim Ethem Afacan’sa endeksin hacminin çok düşük olduğuna dikkat çekti. Afacan’a göre iki kurumun üzerinden net satışlar var. Alış kısmındaysa Ziraat Yatırım yani Türkiye Varlık Fonu’nun öne çıktığı görülüyor.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu da borsada üçüncü ‘Ziraat müdafaa hattı’ kurulmaya çabalandığını yazdı. Şatıroğlu, Şatıroğlu daha önce 5000 seviyesini ‘Varlık Fonu hattı’ olarak nitelendirmişti.