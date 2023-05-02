Borsada kayıplar artsa da 7100 beklentisi korundu

Borsa İstanbul’da bu yılın başından bu yana kayıp yüzde 16,18’i buldu. Uzman kurumların hazırladıkları raporlarsa seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla fiyatlamalar üzerindeki baskının azalacağına işaret ediyor.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğu halka arz hisselerinden kaynaklanıyor.

Borsa geçtiğimiz haftayı da yüzde 8’e yakın kayıpla kapadı. Analistler, seçim fiyatlamasının başladığını söylüyor. Bu fiyatlamayla birlikte kur korumalı mevduat gibi risksiz kazançlar da borsada düşüşe neden oluyor.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan uzmanlarsa seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte fiyatlamalar üzerindeki baskının azalacağına işaret ediyor.

Turhan’ın aktardığı Deniz Yatırım’ın raporundan bir bölüm şöyle: “Dünyanın her noktasında seçim süreçleri yönetmesi ve öngörmesi zor periyotlardır. Fiyatlamalar üzerinde yarattığı stres de çoğu zaman yatırımcıları mevcut pozisyonlarını gözden geçirme ve/veya kapatma noktasına sevk edebilir. Ancak, devamındaki aşama ilk etaptaki geçiş sürecinin ardından kademeli denge arayışı ve stresin düşüşü şeklinde olur. Zira seçim riski masadan kalkmıştır ve oyun bir şekilde devam etmek zorundadır. Bu nedenle fiyatlamalar üzerinde baskının her koşulda bugüne kıyasla daha azalmış olmasını bekleyebiliriz. Bekliyoruz da. Diğer yandan son dönem içerisinde daha yüksek sesle tartışma konusu olan faiz ve kur cephelerindeki düzeltme beklentilerinin yatırımcıları huzursuzlandırdığını da görüyoruz. Türk hisse senetlerine yönelik orta-uzun vadeli ana düşünce yapımızda henüz değişiklik yok. Yıl başlangıcında paylaştığımız 12 ay vadeli BIST 100 endeksi beklentimizi 7100 puan seviyesinde koruyoruz. Muhafazakar değerleme düşüncemiz kapsamında yüzde 18 düzeyindeki risksiz faiz oranımızı da aynı şekilde sürdürüyoruz.”