Yeni düzenlemeler borsayı nasıl etkileyecek?

ANIL CAN TUNCER

Kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılmasının borsa üzerinde sınırlı bir baskı yaratacağını belirten uzmanlara göre oynaklık sürecek. Uzmanlar, halka arzların hepsinin ilk bir-iki haftadaki ‘tavan’ durumunun geride kaldığı görüşünde.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğu halka arz hisselerinden kaynaklanıyor.

Söz konusu hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) bazı önlemler almıştı.

Ancak tüm bu düzenlemelere ve Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Portföy üzerinden destek alımlarına karşın dalgalanma durmadı.

‘Oynaklık sürecek’

Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, seçim sonuçlanana kadar borsada net bir yönden bahsetmenin zor olduğu belirtti:

“Borsa İstanbul’da son dönemde oynaklık sürüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 200 değer kazanan endeksin, bu sene aynı tempoyu koruyamadığı görülüyor. Kısa vadede görünüm belirsiz olduğu için bu durum bir süre daha borsadaki oynaklığın sürmesine neden olabilir.

14 Mayıs günü Türkiye seçime gidiyor. Seçime doğru zaman daraldıkça, borsa üzerindeki baskının devam etmesi beklenebilir. Siyasilerin açıklamaları, fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir. Seçim sonuçlanana kadar borsa için net bir yönden bahsetmek zor olabilir düşüncesindeyim.”

‘KKM, borsa üzerinde sınırlı bir baskı yaratabilir’

Analist, neredeyse her hafta düzenleme gelen KKM’de faiz sınırının kalkmasının borsa üzerinde sınırlı bir baskı yaratabileceği görüşünde:

“Seçim dışında son günlerde dikkat çeken bir başka konuysa KKM’yle ilgili olarak görülüyor. Geçen yılın son çeyreğinde, kurlardaki stabil seyirlerin sürmesi KKM’den çıkışların oluşmasına neden olmuştu. Son düzenlemelere bakıldığında, KKM adımlarının kısa vadede borsa üzerinde sınırlı bir baskı yaratması beklenebilir.”

Hangi gelişmeler izlenmeli?

Karadağ, yatırımcıların kısa vadede izlemesi gereken gelişmeleri şöyle özetledi:

“Nisanda borsa için seçimle ilgili gelişmeler ön planda olabilir. Küresel tarafta, bankalarla ilgili haber akışlarının yakından izlenmesi gerekebilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın, bankalardaki tüm mevduatları sigortalamayacaklarını belirtmesi, küçük ölçekli bankalardan çıkışların artmasına neden oldu. Büyük bankalara doğru transferlerde artış dikkat çekiyor. Küresel tarafta yeni banka iflaslarının gündeme gelmesi, dışarda satışlara neden olabileceği gibi içeride de sınırlı da olsa etkisi hissedilebilir.”

‘4500 önemli destek’

Karadağ, borsada 4500 puanın destek noktası olduğu belirtirken, yükselişler için 5100-5200 bandının üzerine işaret etti:

“Teknik olarak ele aldığımda, 4500 puan önemli bir destek noktası olarak görülüyor. Bu destek seviyesi en son şubatta görülmüştü. Bu nedenle bu destek altı kapanışların devamında satışların hızlanmasına neden olabilir. Ancak endeks 4500 puan üzerinde kaldıkça, temkinli seyredebilir.

Yükseliş için 5000 puan seviyesinin üzerinde kapanışların yeterli olacağını düşünmüyorum. 5100-5200 bandının üzerinde kapanışların devamında yükselişin sürmesini destekleyebilir. Bu görülmedikçe temkinli yaklaşılmalı görüşündeyim.”

‘Halka arzların sürekli tavan olduğu dönem geride kaldı’

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı’ysa geçen haftaki düzenlemelerle KKM ve aylık mevduatın daha cazip bir yatırım aracı haline geldiğini söyledi.

Pazı, Borsa İstanbul’un performansının seçime kadarki süreçte risksiz faiz getirisinin altında kalabileceğini belirtti.

Halka arz şirketlere tek bir açıdan yaklaşılmaması gerektiğini belirten Pazı, ”Çok kıymetli şirketler de borsaya açılıyor. Ancak tüm halka arzların ilk bir-iki hafta sürekli tavan olduğu dönem geride kaldı diyebiliriz” dedi.