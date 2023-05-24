Akşener: Mutabakat metninde bizi rahatsız edecek bir şey yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakat metninde kendilerini rahatsız edecek bir şeyin olmadığını söyledi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklarken; iki lider arasında da protokol imzalandı.

Bu gelişmelerden sonra İYİ Parti’den de açıklama geldi. Halk TV’nin aktardığına göre Akşener şunları söyledi:

*Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ millet ittifakının içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. Yedi maddelik, CHP genel başkanı sıfatıyla Kılıçdaroğlu’nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla Özdağ’ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı.

*O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet ittifakının ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla da ters düşen bir madde yok onun içinde. Böyle bir yetkisi vardı Kılıçdaroğlu’nun. O yetkiyi yerine getirdi.

*(Özdağ’a içişleri bakanlığının verileceği iddiasıyla ilgili) Henüz bakanlıklar konusu millet ittifakının bileşenleri olarak konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. İki siyasi parti olarak ayrı ayrı girdik biz CHP ve İYİ Parti olarak. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra bir araya gelecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. CHP’nin alacağı bakanlıklarda kimi ve hangi siyasi partiyi görevlendireceği İYİ Parti’yi ilgilendiren bir durum değildir.