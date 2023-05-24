‘Dr. Kıyamet’ lakaplı Roubini: Borç krizi çözülmezse piyasalar çakılır

2008’deki mali krizi tahmin eden ‘Dr. Kıyamet (Doom)’ lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD’deki borç krizinde anlaşma sağlanmaması halinde piyasaların çakılacağını söyledi.

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ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlarsa borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor. ABD Başkanı Joe Biden, son günlerde krizle ilgili Cumhuriyetçilerle görüşüyor.

Bu kriz nedeniyle uzmanlar borsada aşağı yönlü hareketler bekliyor.

Bir uyarı da ‘kriz kahini’ olarak bilinen Roubini’den geldi. Bloomberg’e konuşan Roubini, anlaşma sağlanamaması durumunda piyasaların çakılacağını belirterek uzun vadede dolara güvenin sarsılacağını söyledi. Roubini, son dakikada anlaşmaya varılabileceğini de sözlerini ekledi.

Roubini, ABD’de bazı bankaların mart iflasları sonrasında bazı bölgesel bankaların kredi sıkışıklığı yaşayacağını söyledi.