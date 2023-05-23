Borç krizi: Borsa, altın ve kriptoda yön aşağı

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ABD’de borç krizinin çözülmesi halinde bile etkilerinin süreceğini belirterek ”Borsalar, değerli metaller ve kriptoda bir süre daha yön aşağı olur” dedi.

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ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlarsa borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor. ABD Başkanı Joe Biden, son günlerde krizle ilgili Cumhuriyetçilerle görüşüyor.

Ancak kriz bitse bile piyasaya etkilerinin bir süre devam etmesi öngörülüyor.

Uzmanlar, ABD Hazine Bakanlığı’nın birkaç ay içerisinde riskten kaçınmaya yönelik 700 milyar dolarlık tahvil ihraç etmesini bekliyor.

Bu tabloyu yorumlayan ekonomist Tunç Şatıroğlu, 700 milyar dolarlık hamlenin piyasalara 25 baz puanlık faiz artışı kadar etkisi olabileceği yorumunu aktardı.

Şatıroğlu, piyasalarda yönün aşağı olacağını belirterek şunları söyledi: ”Yani borç tavanı krizi çözülecek ve belki piyasalarda bir rahatlama olacak ancak sonra likidite çekilmeye başlayacağı için sıkıntılı birkaç hafta olacak. Bunu biz görebiliyorsak elbette piyasa da görüyor ve bugünden fiyatlamaya başlıyor. Yani borsalar, değerli metaller ve kriptoda bir süre daha yön aşağı olur.”