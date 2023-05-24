Kılıçdaroğlu: Sorunları beraber aşmak zorundayız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV adlı YouTube kanalında karşıt görüşlü gençlerin sorularını yanıtladı.

Görsel: Youtube

Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve cevapları şöyle:

‘Neden aday oldunuz?’

-Ben bu seçimde gerçekten değişim isteyen bir vatandaşım ama karşıt aday olarak yine ekranlarda çok uzun zamandır gördüğümüz sizi görüyorum. Neden insanları dinlemediniz ve aday oldunuz?

Şöyle rahatlıkla ifade edebilirim: Biz yeni bir değişime hazırlık yapmak zorundayız. Bu yeni değişimin aktörleri çok daha farklı. Yani tek bir kişiye devleti teslim etmemek. Bir geniş bant içerisinde bir araya gelen farklı düşüncedeki insanlar olarak, milli Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye nasıl yeniden inşa edildiyse yeni bir inşa sürecini başlatmak zorundayız.

O nedenle gidip de “Ben adayım” demedim ama beraber olduğumuz diğer liderler, adaylık konusunda “Siz olmalısınız” diye bir düşünce ifade ettiler. Olabilir veya olmayabilir. Burada önemli olan şu: Siz, Türkiye’nin sorunlarını tek başınıza değil, beraber aşmak zorundasınız.

‘Birlikte var olan sorunları aşmak zorundayız’

İlk altılı masa toplantısı bizim Ahlatlıbel’de yapıldığında yaptığım konuşma şuydu: Tarihin bize yüklediği ağır bir sorumluluk var. Türkiye’de demokrasi tehlikede, gençler gelecekten umutsuz vaziyette, ekonomide çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla pek çok sorun toplumda karamsarlık havası yaratıyor. Biz CHP olarak tek başımıza 400 milletvekili çıkarsak dahi ülkenin yönetiminde sorunlar her zaman olabilir.

O nedenle beraber ve birlikte var olan sorunları aşmak zorundayız. İşin özü bu. Size büyük bir samimiyetle aktarmak isterim.

”Togg niye yapıldı’ diye de bir cümle kullanmadım’

-Togg her ne kadar yerliliği ve milliliği tartışılsa da ülkenin yüksek teknoloji üretimine yönelik devlet destekli bir özel girişim. Muhalefetin görevi aslında doğruya destek olup yanlışın karşısında durmak değil midir? Sizlere cumhurbaşkanlığından davetiye geldiği için ‘Togg olayının siyasi bir şova dönüştüğünü’ söylediniz ama daha sonrasında ziyaret edeceğinizi söylediniz. Neden hala ziyaret etmediniz? Özellikle İHA ve SİHA konusundaki talihsiz açıklamalardan sonra kendinizi bu konuda hala bazı kesimlere kabul ettirememişken böyle bir ziyaret güzel bir cevap olmaz mıydı? Bu ülkede yapılan veya yapılacak yatırımlara destek vermiyor gibi görünmek veya gitmemek muhalefet olarak nasıl yararlı bir strateji olarak düşünülebiliyor? Bu durumları iktidar partisi sizin aleyhinize kara propaganda olarak kullanmaktan geri durmuyor. Karşı tarafın sizi kötüleyebileceği yüksek bir seçmen kitlesi varken bu gibi kritik olaylarda karşı tarafın eline koz vermek ne kadar doğru?

Togg henüz daha başlangıçtayken… Togg’un genel müdürü çok nitelikli birisi, Almanya’da bu konuda yetkin olarak çalışan ve güven veren birisi geldi bana. Türkiye Odalar Borsalar Birliği başkanıyla geldiler, bana Togg’u anlattılar, hangi yatırımları yapacaklarını anlattılar. Benden destek istediler. “Tabi” dedim, “Yaparsanız son derece mutlu oluruz.”

Ama bunu çıkıp ben televizyonlarda anlatmadım. Anlatacak bir şey yok. Geldiler yatırım yapmak istiyorlar… Ben de yatırım yaptıkları takdirde son derece mutlu olacağımı söyledim. Hiçbir zaman, hayatımın hiçbir yerinde de “Vay efendim Togg niye yapıldı” diye de bir cümle kullanmadım. Tam tersine kim yaptıysa ona şükran borçluyum.

Ben sadece Togg değil, Teknofest’lere de katıldım. Gençlerle beraber oldum. Olağanüstü yaratıcı gençler var. Niye gitmeyelim? Oralar bir partinin değil arkadaşlar, oralar hepimizin. Bir fabrika kurulmuş, gider gezersiniz.

Bizim şanssızlığımız var. Kim negatif bir şey kullanırsa bunu CHP söyledi diyorlar. Biz söylemiyoruz. Birisi yazınca, “Onu siz söylediniz” diyorlar. Yahu biz söylemedik. Niye söyleyelim? Akıl var mantık var.

‘Savurganlığa yol açan yatırımlara karşıyız’

Yatırım iyi planlanmışsa ve savurganlığa yol açmıyorsa o yatırıma hepimizin destek vermesi lazım. Ama benim vergilerimle birilerinin kazanmasına karşıyız. Örneğin Zafer Havaalanı, Kütahya’da. Oraya 42 milyar dolar ödeyeceksiniz. Uçak inmiyor ya oraya. Yazık günah değil mi? Oraya yapacağına bir yerde fabrika yapabilirdin. İnsanlar çalışabilirdi. Biz gereksiz ve kaynak savurganlığına yol açan yatırımlara karşıyız.

Ne yola, ne köprüye, ne tünele karşı değiliz ama benden vergi alıp bunu yapıyorsan bunu kaça yaptın ben öğrenmek zorundayım. Ben bunu öğrenmesem ben verdiğim verginin hesabını nasıl soracağım. Hem benden vergi alıyorsun, hem de istediğim gibi harcarım… Olmaz efendim.

-Kemalizm’e ‘ırkçılık’ diyen, Taraf gazetesinde çalışan Yüksel Taşkın’ın İzmir’den vekiliniz olmasına tepkiniz? Veya sizin onayınız var mıydı, bilginiz var mıydı? Listeleri siz mi hazırladınız? Çok merak ediyorum açıkçası…

Keşke Yüksel Taşkın’ı görebilseydiniz ve karşılıklı konuşabilseydiniz. Asla Kemalizm’i ırkçılık olarak tanımlamamıştır, tanımlamaz da zaten. Mümkün değil. Zaten olsa bizde yer almaz. CHP’yi kuran Gazi Mustafa Kemal. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, sıradan bir parti değil burası. Dünyanın en köklü partilerinden birisidir. Bağlamından koparılarak bunlar yayılır, sosyal medyada söylenir.

Bazı haberlerin nasıl olduğuna dair örnek vereyim: Papa Amerika’ya gider. Uçaktan iner inmez gazeteci sorar: “Efendim genelevi ziyaret edecek misiniz?” O da “Burada genelev mi var” diye sorar. Ertesi gün gazetelerin manşeti: “Papa iner inmez sordu: New York’ta genelev var mı?”

Siz haberleri böyle yorumlamayın. Gazeteci haberi, okunsun diye başlığını değiştirir vs. falan. Ben buna benzer binlerce haberle karşılaştım arkadaşlar. Binlerce haberle.

Güncellenecek…