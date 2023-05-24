‘Hayatında AKP teşkilatına girmedim’ diyen gencin AKP’li yetkililerle fotoğrafları çıktı

Babala TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soru sorarken hayatında AKP teşkilatından içeri girmediğini ama bu seçimde dört elle sarıldığını savunan Umut Nimet Ataş adlı gencin AKP’li yetkililerle görüntüleri ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’da Umut Nimet Ataş Ozan isimli katılımcı, “Bu seçim maratonu başlayana kadar hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim. Ama ben Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim. Oradaki istikrarın ve güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Parti’ye dört elle sarıldım” dedi.

Ancak Ataş’ın sosyal medya hesabında ‘seçim maratonu’nundan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gibi isimlerle fotoğrafları yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, AKP ile daha önce teması olmadığını söyleyen Ataş’ın nasıl olur da bakanlarla sarmaş dolaş fotoğraflar çekebildiğini sorguladı.

Babala Tv M.A.M da Kılıçdaroğluna soru soran @umutnimetatas AKP Teşkilatlarının önünden dahi geçmemiş‼️‼️



Ne hikmetse ;

Soylu ile arabada

Binali ile yollarda

AKP ile mitinglerde



At yalanını AKP liler Öpsün 😂😂



Kemal Bey İzliyoruz Ülkü Ocakları Genel Başkanı Türk… pic.twitter.com/k4IgOEDjrf — Tufan Erdoğan 🇹🇷 (@mandrinking35) May 24, 2023

Oğuzhan Uğur'un programında ben hayatım boyunca akp teşkilatlarının önünden geçmedim diyen şahıs bu seçimde ilk defa AKP'ye destek vermiş!



Süleyman Soylu ile ne ara tanıştın ne ara fotograf çekildin dümenci! @umutnimetatas #OyumKemalKılıcdaroğluna

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ pic.twitter.com/5TJnwOt4Ff — ♻️🫶 Devdas34 🫶♻️ (@ucan__ninja) May 24, 2023