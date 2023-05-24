‘Hayatında AKP teşkilatına girmedim’ diyen gencin AKP’li yetkililerle fotoğrafları çıktı

Babala TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soru sorarken hayatında AKP teşkilatından içeri girmediğini ama bu seçimde dört elle sarıldığını savunan Umut Nimet Ataş adlı gencin AKP’li yetkililerle görüntüleri ortaya çıktı.
Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’da Umut Nimet Ataş Ozan isimli katılımcı, “Bu seçim maratonu başlayana kadar hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim. Ama ben Diyarbakırlıyım, Kürt genciyim. Oradaki istikrarın ve güven ortamının zedeleneceği korkusundan AK Parti’ye dört elle sarıldım” dedi.
Ancak Ataş’ın sosyal medya hesabında ‘seçim maratonu’nundan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gibi isimlerle fotoğrafları yer alıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, AKP ile daha önce teması olmadığını söyleyen Ataş’ın nasıl olur da bakanlarla sarmaş dolaş fotoğraflar çekebildiğini sorguladı.