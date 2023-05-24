Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na sitem eden katılımcı yalanlandı: İBB çalışanı değil

Babala TV’de Kemal Kılıçdaroğlu’na soru sorarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) atıldığını söyleyen katılımcı yalanlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, “Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir” dedi.

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon’da Ozan isimli bir katılımca Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerden önceki konuşmasını dinletti. O konuşmada Kılıçdaroğlu şunları demişti: “Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Çalıştığı sürece, evine helal ekmek götürdüğü sürece her işçi çalışacak. Siyasi görüşü ne olursa olsun, her işçi çalılacak. Onun güvencesini de veriyorum. Yarın kazandığımızda CHP’li belediye başkanı işine son veriyorum dediyse o işçi kardeşime söylüyorum, geleceksin beni bulacaksın, ben seni işe yeniden yerleştireceğim.”

Bu konuşmayı dinlettikten sonra katılımcı, “Ben geldim, burdayım” deyip İBB’deki işinden atıldığını ve Kılıçdaroğlu’nun sözünü tutmadığını söyledi.

Ongun bu diyalogun geçtiği videoyu paylaşarak katılımcıyı yalanladı: “Bu soruyu soran kişi İBB çalışanı değildir. Özel bir şirket elemanıdır. Şirketi ihaleyi alamadığı için işi sona ermiştir. Abisi iletişim ofisimizde çalışmakta, amcasının oğlu da zabıta personelimizdir. Dört yıldır onlarla birlikte uyumla çalışıyoruz. Bizde tek kriter; liyakattir.”