Montajlar için Mısırlı ‘kıvrak zekalı gençler’ devrede

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ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimleri öncesi dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitinglerde izlettiği montaj videolar ikinci tur öncesi büyük tartışma konusu oldu. Sosyal medyada AKP’nin propagandasını yapan bir sayfada yayınlanan montaj videoların reklamı için ise Mısırlı isimlerin Türkiye’de kurduğu şirketle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AKP’liler tarafından cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK yöneticisi Murat Karayılan’ın aynı videoda gösterildiği montaj videolar dolaşıma sokulmuştu. Öyle ki Erdoğan mitinglerinde bu videoyu gerçekmiş gibi izletmiş ve başta TRT olmak üzere çok sayıda kanal da bu anları canlı yayınlamıştı.

Erdoğan son olarak TRT’de katıldığı bir programda videoların konusu açılınca “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” diyerek montajı ilk defa dile getirmişti.

14 Mayıs öncesi montaj videolar yayınlayan ‘Büyük Türkiye’ adlı Facebook ve Youtube sayfaları Diken’in konuyu gündeme getirmesi üzerine seçimlere bir gün kala kapatılmıştı. Adem Demirkol ve İbrahim Karadağ adına sayfa için yedi günde 200 bin lira harcama yapılmıştı.

Sayfanın kapatılmasının ardından ise montaj videoların yayınlanması için yeni bir Facebook sayfasının devreye girdiği ortaya çıktı. Sayfada çok sayıda Kılıçdaroğlu aleyhine montaj yer alırken, aynı zamanda montaj videolar ile Kılıçdaroğlu’nun vaatleri arasında yer almayan iddialara da yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Haydi kazanalım’ seçim müziği eşliğinde ‘Karar ver’ sloganı kullanılarak hazırlanan videoda “Terör örgütlerine yerel yönetim gelecek”, “Doğu Anadolu gidecek” biçiminde ifadelere yer veriliyor. Bu videonun daha görünür kılınması için ise reklamlar verilerek yüksek tutarlarda paralar harcanıyor.

Facebook kayıtlarına göre Mısırlı Abdelrahman Farouk ile ilişkili olan sayfa için bugüne kadar toplamda 191 bin 45 TL reklam harcaması yapılmış. Bu harcamaların 153 bin 268 TL’si ise son bir haftada yapılmış. Harcamaların 181 bin liralık kısmı şirket adına yapılırken, geri kalan kısım ise Abdelrahman Farouk tarafından yapılmış.

Sayfada son bir haftada yayınlanan ve reklamlar ile geniş kitlelere ulaştırılmak istenen montaj videoların reklam organizasyonunu ise Excelligents adlı şirket yürüyor.

Excelligents adlı şirket 2019 yılında İstanbul’da kurulan ve yönetiminde Mısırlıların yer aldığı bir şirket. Kurucusu olarak Abdelrahman Farouk adlı Mısırlı kişi görünürken, çalışanların tamamı da Mısırlı ve Türkiye’de yaşayan insanlardan oluşuyor. Şirketin İstanbul Esenyurt’ta bir ofisi bulunuyor.

Şirketin sahibi Abdelrahman Farouk Youtube’da ve şirketinde sosyal medyada pazarlama hakkında eğitimler veriyor ve bunların videolarını yayınlıyor.

Sayfa ile bağlantılı Instagram hesabında ise Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı Ardahan, Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Batman gibi iller sıralanarak bu illerin üzerine Karayılan’ın fotoğrafı yerleştirilen paylaşımlar bulunuyor.