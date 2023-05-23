Bakan Kurum’dan montaj savunması: Gerçek olup olmadığının önemi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın paylaştığı montajlı videoyu savundu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da izletiliyor.

Erdoğan, katıldığı televizyon programında da montajı gerçekmiş gibi anlatınca Kılıçdaroğlu, “Montajcı sahtekar” diyerek tepki göstermişti. Erdoğan bunun üzerine videonun ‘kıvrak zeka’ ürünü olduğunu belirterek, bunu hazırlayanları övdü.

Habertürk’e katılan Bakan Kurum, bu tür montajlı videoların doğru olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

“Dün bu konuya ilişkin aslında sayın cumhurbaşkanımızın o görüntülerin montajlı mı değil mi bilmiyoruz ama Kandil’in HDP’ye ve yine millet ittifakına doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil’den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Gerçekleri bildiğimiz ortamda videonun, görüntülerin gerçek olup olmadığını bana göre bir önemi yok. Montajlı olup olmadığını bilmiyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Montajlı olduğunu tespit mi ettik? Bunun montaj olduğunu, bir stüdyoda tespit ettik öyle mi?”