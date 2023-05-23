Erdoğan montajı övdü: Kıvrak zekanın ürünü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki montajı ‘kıvrak zekanın ürünü’ diye yorumlayarak övdü.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da izletiliyor.

Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında da montajı gerçekmiş gibi anlatınca Kılıçdaroğlu, “Montajcı sahtekar” diyerek tepki göstermişti.

Erdoğan Sivas’taki mitingde bu defa montajı şu sözlerle övdü:

“Terör elebaşıları videolarla CHP’ye destek verdi. Şimdi bunlar çıkmışlar gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar. Van’da ‘kana kan intikam’ dediler. Bu naraları atarken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Milletin gözlerinden kaçırdıkları tüm reziller tek tek ortaya saçılmıştır. Bölücü ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldığı cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaklardır.”