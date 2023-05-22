Kılıçdaroğlu’ndan montajı gerçekmiş gibi anlatan Erdoğan’a: Sahtekar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında izlettiği montaj videoyu bir kez daha gerçekmiş gibi anlattı.

Kılıçdaroğlu “Montajcı sahtekar” diye tepki gösterdi.

Görsel: Twitter

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da izletiliyor.

Cumhurbaşkanı daha önce AKP’li gençlere bu görüntüyü gerçekmiş gibi anlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine şunları demişti: “Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır.”

‘Ama montaj, ama şu, ama bu…’

TRT canlı yayınında konuşan Erdoğan, yine söz konusu görüntüleri gerçekmiş gibi anlattı.

Programın başında “Dağdakilerle video çekimi yapan Kılıçdaroğlu değil mi?” diyen Erdoğan, bu sözü bir kez daha tekrarlayınca Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ifadeyi ‘tam anlayamadığını’ söyledi.

Erdoğan daha sonra kendi mitinglerinde izletilen videoyu “Yayınladılar” diye şöyle anlattı: “Kılıçdaroğlu, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi, haydi’ türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimleri yaptılar. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi.”

Kılıçdaroğlu bunun üzerine Twitter’dan videoyu alıntılayarak “Montajcı sahtekar” diye tepki gösterdi.

TRT eliyle propaganda

Programda ayrıca sunucu Pelin Çift, muhalefetin seçim gecesi açıklamalarıyla ilgili ‘hatırlatma videolarının olduğunu’ söyledi. Ekranda muhalefet aleyhine bir video gösterildi.