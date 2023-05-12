Erdoğan, montajı yutturmaya çalışınca Kılıçdaroğlu gençleri uyardı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın montajlanan görüntüleri doğruymuş gibi anlatmasına karşı çıkararak gençlere seslendi.

Erdoğan, montaj görüntüyü gerçekmiş gibi anlattı. (Twitter)

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun reklam filminde PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletiyor. Bu görüntüler televizyon kanallarında da izletiliyor.

Cumhurbaşkanı dün muhalif olduğunu iddia ettiği ancak bazılarının AKP’li olduğu ortaya çıkan gençlerle bir araya gelmişti.

Burada montajlanan görüntüden bahseden Erdoğan, “Kılıçdaroğlu, arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor, ‘Haydi’ diyor. O da ‘Haydi’ diyor. Bununkini nereye koyacaksın, bizimkini nereye koyacaksın” dedi.

Bu montaj görüntüler hakkındaki tweet’i alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: “Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır.”