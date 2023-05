Yetenekli Bayan Schiff: Ünlülerin sanat danışmanı saadet zinciri kurmuş

New Yorklu sanat çevreleri, aralarında Leonardo DiCaprio’nun da olduğu ünlülerin sanat danışmanı Lisa Schiff’in müşterilerini dolandırıp ortadan kayboluşunu konuşuyor.

Dünyanın en zengin insanlarına danışmanlık yapıyor, kendi de lüks bir hayat sürüyordu. New York’taki dairesine ödediği aylık 25 bin dolar kiraya, oğlunun özel okul taksitlerine, pahalı markaların en son sezonlarına ait kıyafetlere yetecek kadar parası vardı.

Gösterişli galaların, popüler mekanların müdavimi olarak sanat çevrelerinde enikonu tanınıyordu. Müşterileri ondan da ünlüydü; Leonardo DiCaprio ve Sprinkles Cupcakes’in kurucusu Candace Nelson gibi isimler alıp satacakları sanat eserleri konusunda ona danışıyordu. New York Times gibi gazeteler sık sık görüşüne alıyordu.Art Basel’de ‘New York’un en iyi sanat danışmanlarından biri’ olarak tanıtılacak kadar prestij sahibiydi.

Ta ki bir ay öncesine kadar…

Lisa Schiff (oturanlar arasında soldan ikinci) Art Basel’in ağır toplarındandı

Schiff bir süre önce SFA Danışmanlık şirketine ait Internet sitesini kapattı, New York ve Londra’daki ofislerini boşalttı ve ortadan kayboldu.

Aileden biri gibi

Lisa Schiff’in aynı zamanda yakın arkadaşı olan iş insanı pasta şefi ve iş insanı Candace Nelson ve kocası Michael Barasch, sanat alımları konusunda geniş bir yetki verdikleri Schiff tarafından dolandırıldıkları gerekçesiyle dava açtı. Çift, ‘aileden biri gibi’ gördükleri Lisa Schiff’e o kadar güvenmişti, koleksiyonlarının alım, satım, kurulum ve depolamasıyla ilgili yetki vermişti, hatta kredi kartlarını bile erişime açmıştı.

İşe kendi PR’ıyla başladı

Konunun ilgilileri ne olduğunu anlamaya çalışadursun, Daily Beast, Lisa Schiff hakkında bir portre yazısı yayınladı ve ipuçlarını Schiff’in geçmişinde aradı.

Fotoğraf: Lİsa Schiff/Instagram

Miami Üniversitesi’nde sanat tarihi okuyan, aslında profesör olmak isteyen Lisa, ailesinden maddi destek alamayınca 2002’de SFA Advisory adlı bir sanat danışmanlığı işi kurar. Sonrasındaki ilk kişi kendine bir PR danışmanı tutmak olur.

Kendi tanıtımı başarıyla yapar; kısa sürede The New York Times, Financial Times, Bloomberg News gibi yayınlar sanat haberleri yaparken ondan da görüş almaya başlar. Yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio’dan, çevre kuruluşlarına yardım etmek için müzayede düzenleme işi alır; ününe ün katar.

Çok para harcardı

Bugünden bakıldığında Lisa Schiff’in işlerinde bazı karanlık noktalar olduğu anlaşılıyor. Daily Beast’e konuşan bir kaynak, “Her zaman business uçardı, hiçbir harcamadan kaçınmazdı, öte yandan insanlardan borç para alır ya da ödemelerini ertelerdi” diyor.

Bir borcu diğeriyle kapatmış

Lisa Schiff 2020 yılında ‘kişisel nedenlerle’ Bronx Müzesi’nin yönetim kurulundan istifa etmiş, bu ay başında da Swiss Institute/Contemporary Art yönetim kurulu listelerinden çıkarılmış.

Candace Nelson Barasch’ın ve Schiff’in bir diğer müşterisi Richard Grossman’ın 11 Mayıs’ta açtığı davada, Schiff’in sattığı eserlerin parasını müşterilerine eksik yatırdığı iddia ediliyor. Hatta Grossman’ın eşi 8 Mayıs’ta Schiff’le yüzleştiğini, Schiff durumu kabul ettiğini sonra da ‘çekip gittiğini’ söylüyor.

Barasch ailesi de Lisa Schiff’e ya da şirketlerine son 1,5 yılda toplam 6,6 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı, ancak bu paranın büyük bir kısmının Schiff’in kişisel harcamalarına, diğer müşterilerine olan borçlarına gittiğini iddia ediyor.

Gerçeğin tamamı Lisa Schiff ortaya çıkınca anlaşılacak.

Olup biten, başta dolandırılanlar olmak üzere birçok kişinin canını yakmış, ancak bir başka sanat danışmanı Jason Patrick Voegele’ye göre ‘işin en kötü tarafı’ başka: “Bunu yapmış olsun ya da olmasın, sanat danışmanları ve sanat danışmanlarına duyulan güvenin sarsılıp endişenin artması… Bu büyük bir sorun olacak.”