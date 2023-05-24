Erdoğan, kendi döneminde yapılmayan iki havalimanının inşasını sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarı döneminden önce inşa edilen iki havalimanını ‘kendisinin yaptığını’ iddia etti.

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Ankara Mamak’ta bir etkinlikte AKP’lilere konuşan Erdoğan, şunları dedi:

*Esenboğa Havalimanı’nı kim yaptı, bay bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık biz. Melih bey, Ankara başkanı olduğu dönemde biz yaptık.

*İstanbul’a sorun. İstanbul’da dört yılda ne yaptın? İzmir’e sorun, sen ne yaptın? İzmir’in havalimanını, Menderes Havalimanı’nı da bu kardeşiniz yaptı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında, Ankara Esenboğa Havalimanı’ysa 1955 yılında açıldı. AKP iktidara 2002 yılında geldi.