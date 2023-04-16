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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, bir üniversitenin daha kuruluşunu sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da 1992’de kurulan Harran Üniversitesi’nin AKP iktidarında kurulduğunu iddia etti.

Fotoğraf: AA

Erdoğan daha önce 1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kendileri döneminde kurulduğunu öne sürmüştü.


Bugün Şanlıurfa’da afet konutu temel atma ve anahtar teslim töreninde seçim propagandası yapan Erdoğan, konuşmasının bir kısmında şunları dedi: “Kardeşlerim, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz.”

Cumhurbaşkanı sahiplense de Harran Üniversitesi 1992 yılında henüz AKP siyasette yokken kuruldu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bu durumu hatırlatarak Twitter’dan şunları yazdı: “Şanlıurfa mitinginde konuşan Erdoğan, Harran Üniversitesi’ni biz kurduk diyor. Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu! Ne iş @RTErdogan Şanlıurfalı hemşerilerim bunların dediklerine inanmayın.”

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