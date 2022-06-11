Tutmayın Erdoğan’ı: 1982’de kurulan üniversite için ‘Biz getirdik’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1982 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin kendileri döneminde kurulduğunu ‘sanarak’ “Van’a üniversiteyi kim getirdi? Biz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van’da

Erdoğan, 2018’deki bir mitinginde de “Yahu bundan 15 sene önce şu koskoca İzmir’in doğru dürüst bir havalimanı var mıydı?” diye sorup kendisi yanıtlamıştı: “Ya biz geldik, Adnan Menderes Havalimanı’nı yaptık ya”. Ancak İzmir Adnan Menderes Havalimanı 1987 yılında açılmıştı

Van Beşyol Meydanı’nda ‘toplu açılış töreninde’ konuşan Erdoğan, kendi iktidarından 20 yıl önce kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin AKP tarafından “Van’a getirildiğini” öne sürdü.

Erdoğan, şunları söyledi: ”Van’a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak eğitim araştırmayı kim getirdi? Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, ‘aşkınan koşan yorulmaz’ diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz. Sizin için biz Ferhat olduk Ferhat. Siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir.”

Ayrıca Erdoğan, seçilmiş belediyelerine kayyumlar atanan şehirde tutuklanan yerel yöneticilere de yüklendi: ”Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürdüm diyenler neredeydi? Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında fark yok. ‘Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz’. Ayrım yapmayız. Bugün, dün yapmadık, yarın da yapmayız. Kuran’da ne diyor, ‘biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız’ diye. Biz Kürt, Türk, Çerkes, Arap… Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz.”